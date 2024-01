Mattia Croci-Torti KEY

Dopo il test in famiglia di sabato scorso, il Lugano ha aperto la serie di amichevoli invernali con una sconfitta, arrendendosi per 4-0 al Genk di Zeqiri nel penultimo giorno a Benidorm.

In campo con un undici tipo, in cui spiccavano i ritorni di Valenzuela (uscito però già al 33') e Doumbia, i bianconeri non sono riusciti a reggere l'urto della quarta forza del campionato belga, a segno tre volte tra il 26' e il 41' con Oyen (doppietta) e Sor.

Al ritorno in Ticino ci sarà spazio per due ulteriori sfide di preparazione, contro lo Sciaffusa (questo venerdì) e il Paradiso (mercoledì 17).

