In attesa di ulteriori novità sul mercato dopo aver comunicato gli acquisti di Papadopoulos e Brault-Guillard, il Lugano ha rivelato il suo piano di preparazione in vista della prossima stagione.

Il programma culminerà con l’amichevole di prestigio con il Parma neopromosso in Serie A, prevista per sabato 13.07 alle 19h00 a Cornaredo. I bianconeri, che svolgeranno una sorta di ritiro a Caslano, si ritroveranno per la prima volta a Sementina venerdì 21 giugno e si confronteranno anche con lo Stade Nyonnais (29.06), il Bellinzona (03.97) e l’Aarau (06.07).

