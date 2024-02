Akram Afif KEY

Dopo essersi sbloccato nella scorsa edizione, il Qatar ha subito piazzato il bis in Coppa d'Asia.

Confermando i favori del pronostico, i padroni di casa hanno fermato sul più bello la favola Giordania (sinora mai oltre i 1/4), aggiudicandosi la finale per 3-1. Grande protagonista del match andato in scena al Lusail Stadium (già teatro dell'ultimo atto iridato tra Argentina e Francia) è stato il solito Afif, a segno su rigore prima e dopo (due volte) il provvisorio pari di Al-Naimat. Grazie ai tre gol, il numero 11 ha altresì scavalcato l'iracheno Hussein in vetta alla classifica marcatori.

Swisstxt