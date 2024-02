YB-Servette KEY

Grande impresa del Servette che è andato a espugnare il campo dello Young Boys per 1-0 nel big match della 25a giornata di Super League.

I ginevrini, ancora in corsa in Europa, si sono imposti grazie ad Antunes contro i bernesi che non perdevano in casa da quasi due anni. I romandi accorciano così a 4 i punti di ritardo sui campioni in carica e riaprono la corsa al primo posto. Nell'altra partita di giornata, Losanna e Winterthur si sono lasciati sull'1-1. I vodesi hanno così fatto un favore a Lugano e Lucerna, che tengono gli zurighesi a -3.

Swisstxt