Il Servette rinforza la sua retroguardia con l'ingaggio per la corrente stagione del nazionale camerunense Jérôme Onguéné, in arrivo in prestito dall'Eintracht Francoforte.

Il difensore centrale 25enne, che possiede anche il passaporto francese, dal 2017 era in forza al Salisburgo (a eccezione di una breve parentesi al Genoa) e lo è rimasto anche dopo il passaggio alla formazione di Bundesliga.

