Il Servette ha sconfitto per 3-1 lo Young Boys nell'anticipo della quinta giornata di Super League.

I granata sono stati più convincenti per tutta la partita e in particolare dopo la rete dell'1-0 firmata da Keigo Tsunemoto al 32', hanno concesso ben poco ai campioni svizzeri in carica. Dopo il raddoppio firmato da Miroslav Stevanovic poco prima della fine del primo tempo, i gialloneri si sono riportati sotto grazie alla prima marcatura stagionale di Cedric Itten al 71'. Enzo Crivelli ha però chiuso definitivamente la sfida pochi minuti dopo trasformando un rigore.

