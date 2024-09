Giuseppe Sannino freshfocus

Dopo sei vittorie consecutive tra campionato e Coppa, il Bellinzona è tornato a riassaporare il gusto amaro della sconfitta.

Impegnati a Vaduz nel 9o turno di Challenge League, i granata sono stati battuti 2-1 dalla compagine del Principato, in gol nel primo tempo con Schwizer e De Donno. Per i ticinesi ha accorciato Chouik, quando ormai non c'era più tempo per rimontare.

