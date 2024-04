Xherdan Saqiri infortunato prima degli Europei Imago

A due mesi dall’inizio degli Europei in Germania, in casa Svizzera c’è grande preoccupazione per l’ Nella sfida persa dai Chicago Fire al cospetto del Real Salt Lake per 4-0, il 32enne rossocrociato ha infatti avuto la peggio dopo uno scontro con il greco Alexandros Katranis e ha dovuto lasciare il terreno di gioco poco prima della mezz’ora. La natura e l’entità del problema fisico non sono ancora stati resi noti.

