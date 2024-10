Ufficiale l'addio al calcio Reuters

Andrès Iniesta ha ufficializzato il proprio ritiro dal calcio giocato.

Swisstxt

Malgrado non giocasse da giugno, lo spagnolo ha atteso il giorno 8 ottobre, come il suo numero di maglia, per ufficializzare la decisione. Il 40enne in carriera ha vinto di tutto, fra cui 4 Champions League e 9 campionati con il Barcellona, il Mondiale del 2010 e gli Europei del 2008 e del 2012 con la Nazionale spagnola.

Swisstxt