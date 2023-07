Presenza numero 200 per Rapinoe KEY

Vincitrici delle ultime due edizioni, le statunitensi hanno iniziato i Mondiali in Australia e Nuova Zelanda con una comoda vittoria per 3-0 ad Auckland sul Vietnam, dal canto suo al debutto nella fase finale della rassegna iridata.

Per gli USA doppietta di Smith e gol di Horan. Buona la prima anche per il Giappone, che ha travolto con un eloquente 5-0 lo Zambia pur dovendo aspettare fino al 43' per sbloccare il punteggio. Tra le asiatiche doppietta di Miyazawa. <401

Swisstxt