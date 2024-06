Il gol di Frattesi Keystone

Dopo lo 0-0 contro la Turchia, l'Italia ha faticato anche nell'ultima amichevole prima degli Europei.

Ad Empoli gli Azzurri hanno battuto 1-0 la Bosnia-Erzegovina grazie alla rete nel primo tempo trovata da Frattesi. Prova opaca anche per la Francia che, a Bordeaux, è stata tenuta in scacco dal Canada. I nordamericani hanno anche impegnato Maignan, mentre l'entrata di Mbappé a 15' dalla fine non ha cambiato le sorti di un confronto chiusosi 0-0. La Slovacchia si è imposta con un rotondo 4-0 sul Galles, mentre la Georgia ha battuto per 3-1 il Montenegro in trasferta.

