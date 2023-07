Imago

Dopo l'arrivo di Lionel Messi e Sergio Busquets l'Inter Miami ha convinto anche Jordi Alba a trasferirsi oltreoceano, dopo che lo spagnolo si era separato dal Barcellona nel mese di maggio.

Il difensore non sembrerebbe però l'ultimo acquisto di questa intensa sessione di calciomercato, con gli statunitensi che secondo diverse testate internazionali sarebbero in trattativa con Luis Suarez. -Il Bayern Monaco ha annunciato di aver arruolato dal Napoli il sudcoreano Kim Min-jae. Il difensore campione d'Italia in carica ha firmato un contratto che lo vedrà legato ai bavaresi fino all'estate 2028.

