Lecce – Juventus 0-3 Serie A, 21ème journée, Saison 23/24 21.01.2024

La Juventus ha approfittato alla grande degli impegni dell'Inter nella Supercoppa italiana, portandosi in vetta alla Serie A a quota 52 punti (+1 sui nerazzurri).

Una doppietta di Vlahovic e un gol di Bremer proiettano al comando dl campionato la Juventus, che travolge un Lecce (3:0) che dura solo un tempo, ma che non doveva cercare proprio in questo match i punti che gli servono per assestare la classifica.

Che non sarà veritiera fino al termine di febbraio, mese in cui si giocheranno i quattro recuperi in cui saranno impegnate le squadre che hanno dato vita alla ‹Final Four› di Supercoppa in Arabia Saudita.

Vlahovic: «Sto bene fisicamente, semplice»

«Sono contento soprattutto perché ho aiutato la squadra. Le mie doppiette non avrei potuto farle senza di loro, speriamo di continuare così». Lo dice Dusan Vlahovic commentando dai microfoni di Dazn la propria prestazione.

«Sto bene fisicamente, semplice – ha detto ancora il bomber serbo -. Non ho cambiato niente, sto lavorando come sempre, sto prendendo cura del mio corpo: dormire bene, mangiare bene, tutte cose che facevo anche prima, l'unica cosa che è cambiata è che grazie a Dio non ho problemi. Spero di continuare così».

Allegri: «Niente è impossibile, ci vuole convinzione»

«Primo posto in classifica? Nella nostra testa dobbiamo avere questo, ovvero rendere possibili le cose impossibili. Noi dobbiamo fare il massimo, poi se altri arrivano primi gli faremo i complimenti. Niente è impossibile, ci vuole convinzione». Così Massimiliano Allegri, intervistato da Dazn nel dopopartita di Lecce-Juventus.

Le altre di serie A

Nella stessa giornata anche l'Empoli ha superato il Monza per 3:0, mentre il Genoa ha colto un importante 2-1 esterno in casa della Salernitana, sempre ultima in classifica. Tre reti anche per il Frosinone, che torna alla vittoria, contro il Cagliari.

