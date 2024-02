Lautaro Giannetti Imago

È' stata una serata decisamente storta per la Juventus, che per la prima volta in stagione è uscita sconfitta dallo Stadium.

I bianconeri si sono fatti sorprendere 1-0 dall’Udinese, lasciando così per strada punti importanti nella rincorsa all’Inter capolista. A confermare il +7 in classifica ai nerazzurri, ancora con una partita da recuperare, è stato Lautaro Giannetti.

Swisstxt