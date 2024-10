Vlahovic non vede la porta, Gila vede la sua: Juventus vincente contro la Lazio per 1-0 Imago

La Juventus ha agganciato per una notte il Napoli in vetta alla Serie A, grazie alla vittoria per 1-0 sulla Lazio.

Swisstxt

Il rosso di Romagnoli ha spianato la strada ai bianconeri, incapaci di trafiggere Provedel, ma fortunati nel trovare l'autogol di Gila. Dal canto suo il Milan ha battuto 1-0 l'Udinese, resistendo in 10 uomini. Ai friulani sono state annullate due reti per fuorigioco nei recuperi.

Swisstxt