Juventus sconfitta dal Monza

Gytkjaer ha firmato la rete decisiva KEY

Rien ne va plus in casa Juventus.

Sconfitti qualche giorno fa dal Benfica a Torino in Champions League, i bianconeri sono stati battuti 1-0 nella 7a giornata di Serie A anche dal Monza, che ha così festeggiato il suo primo successo nel massimo campionato. Non è andata meglio all'Inter, che ha perso 3-1 in Friuli con l'Udinese seconda in classifica nonostante sia passata in vantaggio dopo 5' con Barella. In vetta alla graduatoria a quota 17 punti ci sono il Napoli, andato a battere 2-1 il Milan a San Siro con gol di Politano e Simeone, e l'Atalanta, vittoriosa 1-0 all'Olimpico sulla Roma.

Swisstxt