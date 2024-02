Nuovo volto Reuters

La conferenza stampa pre partita è stata occasione per il Lugano di annunciare un nuovo arrivo.

I bianconeri hanno infatti comunicato l’acquisto dell’attaccante Kacper Przybylko, proveniente dai Chicago Fire e che ha firmato sino al giugno del 2025.

Il 30enne in carriera ha disputato 130 partite in MLS (43 gol) e 114 in Seconda Bundesliga (20 reti).

«È un giocatore simile a Marc Janko», ha commentato Mattia Croci-Torti.

Il tecnico si è poi concentrato sulla partita col Servette: «Dobbiamo concentrarci su noi stessi, vincere significa avvicinarsi al secondo posto».

Swisstxt