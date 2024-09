Zurigo-Basilea KEY

La Super League ha una nuova capolista, almeno fino a domenica pomeriggio.

Nella sfida clou del sabato, il Klassiker tra Basilea e Zurigo, Marchesano e soci hanno espugnato il St.Jakob per 2-0, confermandosi gli unici imbattuti. Sotto di due reti alla pausa, il Lucerna è invece riuscito a trovare le risorse per rovesciare il San Gallo sul 3-2 e raggiungere quota 14 punti, proprio come gli uomini di Moniz. Atteso domenica a Sion, il Lugano (13) è stato agganciato dal Servette, che ha comunque sciupato una ghiotta occasione di sorpasso non andando oltre il 2-2 contro il GC di Morandi.

