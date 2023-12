Imago

Dopo una stagione conclusa al terzultimo posto di Eastern Conference di MLS, i Chicago Fire hanno deciso di confermare sulla panchina Klopas.

Allenatore ad interim per le ultime 24 partite stagionali dopo l’esonero di Hendrickson, il club di Mansueto ha voluto comunque dare fiducia allo statunitense per la quinta volta in carriera.

Swisstxt