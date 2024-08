Chacon Ti-Press

La vittoria per 2-1 del 20 luglio del Bellinzona contro il Wil è stata tramutata in una sconfitta per 3-0 a tavolino dalla commissione disciplinare della Swiss Football League.

Swisstxt

Durante il suddetto incontro, valido per la prima giornata di Challenge League, i granata avevano iscritto sul foglio partita 8 giocatori non formati localmente al posto dei 7 consentiti.

La società ticinese avrà comunque la possibilità di fare ricorso entro cinque giorni, al termine dei quali, qualora non venisse impugnata la decisione, verrano effettuate le modifiche alla classifica.

Swisstxt