Gregor Kobel Keystone

Tra le grandi novità della Svizzera, che giovedì inizia a Copenaghen il suo cammino in Nations League, c'è sicuramente Gregor Kobel, che si è presentato per la prima in conferenza stampa da numero uno della Nazionale.

Swisstxt

«Giocherò molto più spesso in rossocrociato, ma non sono particolarmente nervoso. In realtà non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida». Murat Yakin dovrà invece sostituire in difesa l'altro partente Fabian Schaer: «Abbiamo più soluzioni. Una variante più innovativa e una più stabile e conosciuta». Ma ovviamente non ha svelato le sue carte.

Swisstxt