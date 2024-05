Koch ha scosso il calcio tedesco: «Sto per morire. Ho un ultimo desiderio»

Georg Koch con la maglia del Kaiserslautern nel 2002. KEYSTONE

L'ex portiere tedesco Georg Koch ha reso pubblica la sua malattia e le reazioni lo hanno travolto. Ha espresso anche un ultimo desiderio e qualcuno si è già fatto sentire.

bfi bfi

L'ex portiere Georg Koch ha scosso nel fine settimana il mondo del calcio tedesco con sole tre parole: «Sto per morire». Il 52enne le ha pronunciate in un'intervista rilasciata alla «Bild am Sonntag».

Ha così reso pubblica la sua malattia: lo stadio terminale di un cancro al pancreas. Il tutto è stato scoperto circa un anno fa, durante un esame di routine. All'epoca, i medici avevano dato al tedesco pochi mesi di vita.

Koch non si sarebbe aspettato certo una tale reazione dopo le sue parole. L'ondata di empatia «è stata semplicemente travolgente e non me la sarei mai aspettata!», ha detto alla «Bild». «La batteria del mio cellulare si è scaricata in un attimo. Il telefono è letteralmente esploso».

Colui che ha giocato per 19 anni da professionista non ricorda di aver mai ricevuto così tante chiamate e messaggi.

«È amaro quando ti pettini e all'improvviso ti ritrovi un intero ciuffo di capelli tra le mani -, ha detto ancora. - Le cose che prima facevi in cinque secondi ora mi richiedono mezzo minuto. Ma devo accettare la malattia. Lamentarsi è inutile e non è mai stato il mio forte».

L'ultimo desiderio

Nell'intervista ha anche espresso un ultimo sentito desiderio: «Vorrei vedere ancora una partita in tutti i club in cui ho giocato».

Fortuna Düsseldorf, Bielefeld, Kaiserslautern, Duisburg, Cottbus, Rapid Vienna, PSV Eindhoven e Dinamo Zagabria: questa la lista delle squadre con le quali ha giocato prima di cimentarsi nella carriera di allenatore dei portieri, che - oltre in Germania - lo ha portato anche a Dubai.

Le prime risposte e non solo dal calcio

Immediata la risposta del Fortuna Düsseldorf: «Siamo rimasti sconvolti dalla notizia della diagnosi di cancro del nostro ex custode dell'F95. È semplicemente impossibile trovare le parole giuste. Ma siamo con te Schorsch e ci vedremo nell'arena».

Auch wir haben mit Bestürzung von der Krebsdiagnose bei unserem ehemaligen F95-Keeper Georg #Koch erfahren.

Die richtigen Worte zu finden, ist schlicht unmöglich. Aber wir sind bei Dir Schorsch und wir sehen uns in der Arena 🙏🏻#f95 | 🔴⚪️ pic.twitter.com/NDsncojUAX — Fortuna Düsseldorf (@f95) May 5, 2024

Koch è stato per anni un buon amico della rock band tedesca «Die Toten Hosen» e anche da loro ha ricevuto un messaggio commovente e una maglietta con la scritta: «Fino alla fine!».