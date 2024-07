Messi KEY

Argentina può continuare a sognare la difesa del titolo in Copa America grazie al 2-0 inflitto al Canada in semifinale.

L’ All’ultimo atto l'Albiceleste affronterà la Colombia o l'Uruguay. A mettere la firma sul successo dei campioni del mondo sono stati Alvarez e Messi, titolare nonostante i dubbi della viglia sulla sua presenza e al primo gol nel torneo dopo il rigore sbagliato ai quarti contro l’Ecuador. A fine partita il 37enne, a quota 14 reti in sei edizioni, ha dichiarato: «La vivo come se fosse la mia ultima Coppa. Sono le mie ultime battaglie e me le godo al massimo».

