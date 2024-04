Udinese-Inter KEY

Inter sembra davvero intenzionata a prendersi il 20o Scudetto nel minor tempo possibile.

Swisstxt

L’ Al Bluenergy i nerazzurri si sono imposti per 2-1 sull'Udinese grazie a una rete di Frattesi al 95'. Sotto 1-0 dopo 40' per la rete di Samardzic, ci ha poi pensato Calhanoglu a rimettere tutto in parità al 55', realizzando il suo 15o rigore (su 15) in maglia nerazzurra.

Swisstxt