Nerazzurri a +10 sulla Juventus Imago

Inter ha ulteriormente messo distanza fra sé e la Juventus, ora lontana 10 punti dalla vetta della Serie A.

Grazie a una prestazione maiuscola l’ Contro la Salernitana, battuta per 4-0 come nel girone di andata, i nerazzurri hanno trovato la 20a vittoria in campionato grazie ai gol di Thuram, L.Martinez, Dumfries e Arnautovic.

Swisstxt