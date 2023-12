Union Saint-Gilloise – Liverpool 2:1 Gruppenphase Europa League, 6. Spieltag, Saison 2023/24 14.12.2023

All’Union Saint-Gilloise non è bastata l' impresa di battere il Liverpool per 2-1 per staccare il biglietto per i playoff di Europa League.

I belgi, in gol con l’ex bianconero Amoura e il vodese Puertas, si devono accontentare di proseguire in Conference League.

Ad andare avanti nel Gruppo E con i Reds passa è il Tolosa di capitan Sierro (2-1 a Linz). Nel Gruppo H con il Leverkusen passa il Qarabag, prima squadra azera a superare i gironi (2-1 all’Hacken).

