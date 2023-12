KEY

Urawa la prima squadra da battere per il Manchester City nel cammino verso la conquista del primo storico Mondiale per Club.

Sarà l’ Nel quarto di finale disputato a Jeddah, in Arabia Saudita, i giapponesi (detentori del titolo della AFC Champions League) hanno battuto 1-0 i messicani del Leon (vincitori della CONCACAF Champions League). In attesa di scoprire il nome dell’altra semifinalista che uscirà dalla sfida di questa sera tra Al Ahly e Al-Ittihad, i campioni in carica della Copa Libertadores, ovvero il Fluminense, rimangono alla finestra.

Swisstxt