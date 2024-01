Primo gol per Rrudhani Keystone

Pur senza incantare, l'YB è ripartito con un successo sul GC dopo un mese di pausa invernale.

Nella 19a giornata di Super League, i gialloneri si sono imposti per 1-0, lasciando gli zurighesi a 4 punti dalla linea e facendo indirettamente un favore al Lugano, impegnato domenica contro lo Stade LS. Tra le mura amiche del Wankdorf ha deciso la sfida Rrudhani al 73', al primo centro in carriera nel massimo campionato elvetico. In serata il San Gallo ha risposto ai bernesi, battendo in trasferta il Losanna per 1-0 grazie alla rete di Akolo al 14'.

