Ramon Diaz, allenatore argentino del Vasco da Gama, l'ha sparata grossa. Keystone

Mercoledì scorso l'allenatore del Vasco da Gama, club di Rio de Janeiro, Ramon Diaz ha sollevato polemiche in Brasile criticando la presenza di una «donna» alla guida del VAR.

«Il calcio maschile è differente, il fatto che il VAR sia gestito da una donna mi sembra piuttosto complicato», ha dichiarato l'allenatore argentino di 64 anni durante una conferenza stampa a Bragança Paulista, dopo la sconfitta della sua squadra contro il Bragantino per 2-1 nel massimo campionato brasiliano.

Critico nei confronti dell'arbitraggio brasiliano in generale, Ramon Diaz ha messo in dubbio la decisione dell'arbitro VAR Daiane Muniz di non assegnare un possibile rigore al Vasco da Gama nella partita precedente, vinta 2-1 contro il Gremio Porto Alegre, domenica a Rio.

Pochi minuti dopo la gaffe, Diaz si è scusato con i giornalisti e ha affermato che la sua dichiarazione, considerata «sessista» da diversi media locali e sui social network, era stata fraintesa.

«Sono stato frainteso»

«Quello che volevo dire è che una sola persona non può decidere, prendere una decisione così importante (...) come quella di intervenire con il VAR», ha cercato di spiegarsi fuori dallo stadio Nabi Abi Chedid il tecnico argentino.

Sui social network, il Vasco da Gama ha espresso rammarico per le parole del suo allenatore e ha ribadito «il suo impegno a rafforzare le misure educative necessarie in conformità con i suoi valori e principi».

«Ci scusiamo, così come il nostro allenatore», hanno comunicato tramite i loro account sui social media.