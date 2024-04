In CoL vincono Club Brugge, Aston Villa e Olympiacos Keystone

La Fiorentina si giocherà l'accesso alle semifinali di Conference League tra le mura amiche del Franchi.

Swisstxt

I toscani hanno infatti pareggiato 0-0 contro il Viktoria Plzen in terra ceca. Giustiziere due volte del Lugano nei gironi, il Club Brugge non si è fermato più e a dimostrarlo è stata l'ennesima vittoria, questa volta per 1-0 contro il PAOK Salonicco. Anche l’Aston Villa ha festeggiato, visto che tra le mura amiche ha superato 2-1 il Lille. Nel tardo pomeriggio un pirotecnico 3-2 allo Stadio Georgios Karaiskakis ha premiato l’Olympiacos, vittorioso sul Fenerbahce.

Swisstxt