La 26a giornata di Serie A si è chiusa con una sconfitta e una vittoria per le due formazioni romane.

La Lazio è stata battuta 2-1 in casa della Fiorentina nella sfida per il 7o posto. La Roma dal canto suo ha sconfitto per 3-2 il Torino grazie a una tripletta di Dybala e con qualche brivido di troppo nel finale.

