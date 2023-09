Hansi Flick KEY

Hansi Flick non è più il selezionatore della Germania.

La Federazione tedesca, a nove mesi dagli Europei casalinghi, ha deciso di licenziare il 58enne dopo la cocente sconfitta in amichevole a Wolfsburg contro il Giappone per 4-1. Martedì contro la Francia vicecampione del mondo in panchina ci saranno il ds Rudi Voeller e gli allenatori dell'U20 Hannes Wolf e Sandro Wagner. Per la DFB si tratta di un provvedimento eccezionale, se si pensa che nessuno dei dieci predecessori di Flick era stato sollevato dal proprio incarico. Ma una logica conseguenza della crisi che vive il calcio germanico.

Swisstxt