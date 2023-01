La palla non entra in porta ma l'arbitro assegna il gol

È successo in Puglia, nel corso di una sfida del campionato di Prima categoria. Il Castellana ha vinto così, grazie a una rete inesistente.

Di tanto in tanto, capita di riferire di reti mancate, di rigori bizzarri e di altre curiosità che rendono lo sport terreno di grandi risate e arrabbiature. Stavolta, il fatto è successo in Puglia.

Prima categoria, girone B, 14esima giornata, sfida tra Noicattaro e Castellana. È il 18esimo minuto di gioco. quando l’attaccante della squadra ospite si vede servire uno splendido pallone sul secondo palo: forse il piede sinistro non è la sua arma migliore, tant'è che il pallone finisce fuori porta, per la gioia dei tifosi di casa e la disperazione dei compagni di squadra.

Ma, succede l'incredibile: l'arbitro assegna la rete. Assalito dagli inbufaliti giocatori del Noicattaro, il direttore di gioco tenta di spiegare di aver visto il pallone entrare in rete e uscire da un fantomatico buco. La decisione non si cambia. La sfida viene vinta dagli ospiti con il risultato di 1-0, grazie al gol fantasma.

Il Noicattaro rimane nella zona bassa della classifica con 11 punti, mentre il Castellana, grazie ai tre punti di giornata, sale a quota 16.

A poche ore di distanza dalla fine della partita, dopo aver visionato il video la società ASD Castellana 1928 pubblica un comunicato ufficiale con la richiesta di scuse nei confronti del Noicattaro.

«Indubbiamente la decisione dell'arbitro è da considerarsi errata e i nostri ragazzi si sono fatti prendere dall'agonismo in quel momento non ammettendo l'errore. Concludiamo dicendo che i nostri principi non si basano su questi valori, ma oggi insieme al direttore di gara, abbiamo sbagliato anche noi!»

Castellana e Noicattaro devono ora attendere la decisione della Lega sulla possibilità di rigiocare la partita a causa di un evidente errore tecnico dell'arbitro Romano. Il Noicattaro, nel frattempo, ha presentato ufficiale reclamo con la richiesta di rigiocare la partita.