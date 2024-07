De la Fuente KEY

La Spagna arriva alla finalissima di Euro 2024 contro l'Inghilterra da imbattuta, ma non si sente favorita almeno stando a quanto dichiarato da Luis De la Fuente.

Swisstxt

«Sappiamo che nelle finali non ci sono favorite – ha spiegato il CT iberico – se non giocheremo al livello mostrato finora non saremo in grado di vincere. So però che la mia squadra può farcela, pur avendo il massimo rispetto per i nostri avversari». «Lamine Yamal sta giocando benissimo, ma è incredibilmente umile. Se continuerà così diventerà un campione», ha dichiarato De la Fuente.

Swisstxt