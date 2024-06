Luis de la Fuente Keystone

inizio di Euro 2024, la Federazione spagnola ha ufficializzato il prolungamento del contratto con il selezionatore Luis de la Fuente, che resterà al suo posto fino al 2026.

A poco più di una settimana dall’ In carica dal dicembre del 2022, il 62enne ha condotto la Nazionale iberica a conquistare la scorsa Nations League e a qualificarsi per la kermesse continentale in Germania, dove è inserita nel Gruppo B insieme a Italia, Croazia e Albania.

