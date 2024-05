La stampa internazionale condanna il PSG: «Semplicemente senza speranza»

PSG-Borussia Dortmund 0:1 07.05.2024

Il Borussia Dortmund ha conquistato, un po' a sorpresa ma meritatamente, la finale di Champions League battendo per due volte il PSG in semifinale. I media internazionali hanno elogiato la formazione tedesca, biasimando, in parte, la corazzata di Parigi.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Borussia Dortmund ha raggiunto la finale di Champions League dopo aver battuto il PSG anche a Parigi.

I media internazionali si concentrano sullo spirito di squadra del Dortmund, sulla sfortuna del PSG e sulla disfatta di Kylian Mbappé e compagni.

13 anni dopo l'acquisizione da parte del qatariota Nasser Al-Khelaifi, i parigini non hanno ancora vinto la Champions League.

C'era una volta uno sceicco d'Oriente ricco sfondato che nel 2011 decise di comperarsi una squadra di calcio. L'obiettivo ambizioso di Nasser Al-Khelaifi era quello di vincere il trofeo più ambito di tutti: la Champions League.

Da quel giorno, gli sceicchi del Qatar hanno investito ingenti somme nella squadra, spendendo più di 2 miliardi di euro in nuovi giocatori.

Ma, martedì sera, dopo 4695 giorni, la favola non ha ancora conosciuto il suo felice epilogo: il PSG, già uscito a fatica dalla fase a gironi, ha fallito l'ingresso alla finale, sopraffatto, in tutte e due le gare, dallo sfavorito Borussia Dortmund.

La stampa internazionale non ha lesinato critiche ai vinti e lodi ai vincitori.

Francia: «Un fiasco»

«Le Parisien»: «Semplicemente senza speranza. Il PSG è stato eliminato in semifinale di Champions League. In due partite contro il Dortmund, il Paris non è riuscito a segnare un gol nonostante i suoi attaccanti di punta. Un fiasco».

«L'Equipe»: «La fiamma si è spenta. Il sogno (...) è finito per il PSG martedì. Dopo che il Dortmund ha vinto la gara di ritorno delle semifinali con lo stesso risultato dell'andata (0:1), il club parigino dovrà aspettare almeno un altro anno per sperare di vincere la Champions League».

«Le Figaro»: «Il gusto dell'incompiuto. Il PSG era logicamente favorito per il doppio confronto con il Dortmund, ma alla fine gli è stato negato un posto in finale di Champions League. (...) Una vera maledizione. Ma la qualificazione tedesca è meritata».

Inghilterra: «Rovinato l'addio alla Francia di Kylian Mbappé»

«The Sun»: «Il Borussia Dortmund ha ottenuto un successo a sorpresa in Champions League. (...) I Gialli tornano allo stadio di Wembley (...) dopo aver battuto il Paris Saint-Germain e rovinato l'addio alla Francia di Kylian Mbappé».

«The Telegraph»: «In teoria, la squadra di Luis Enrique avrebbe dovuto essere troppo forte per il Borussia Dortmund, attualmente quinto in Bundesliga. Eppure i tedeschi sono stati la squadra meglio organizzata e più determinata in campo. La squadra di Edin Terzic aveva forse giocatori più deboli, ma aveva una maggiore forza collettiva e ha meritato pienamente il suo posto nella finale del prossimo mese».

Spagna: «Un'altra tragedia per il PSG»

«Marca»: «Il Dortmund espugna Parigi mentre il PSG e Mbappé inciampano. Il PSG ha colpito il palo sei volte in 180 minuti. Il Dortmund raggiunge la sua terza finale di Champions League, la seconda a Wembley».

«La Vanguardia»: «È un'altra tragedia del PSG. Per quanto la squadra francese ci provi, non riesce a trovare una via d'uscita. (...) Dall'altra parte c'è il Borussia Dortmund, una squadra tanto organizzata quanto precisa, molto più efficiente in Europa che in Bundesliga, dove è solo quinta. Questa è quella che si chiama efficienza tedesca».

Italia: «I francesi fermati dal palo»

«La Gazzetta dello Sport»: «La favola del Dortmund nella finale di Champions League. In casa il PSG colpisce due volte il palo e due volte la traversa».

«La Repubblica»: «I francesi vengono fermati dal palo, Hummels segna il gol che vale la finale di Champions League. La squadra di Terzic bissa il successo dell'andata al Parco dei Principi grazie a una rete del difensore nel secondo tempo.»

Germania: «È un successo straordinario per gli uomini di Terzic»

«Bild Sport»: «Pazzia del BVB contro il PSG! Hummels porta il Dortmund in finale!».

«Kicker»: «Con questo spirito, il BVB non ha nulla da nascondere a nessuno. Ha raggiunto la finale di Champions League per la terza volta. È un successo straordinario per i nero-gialli guidati dal tecnico Edin Terzic, che grazie ai successi internazionali delle ultime settimane sono diventati ancora una volta un'unità con i loro tifosi - e con questo spirito non hanno nulla da nascondere nemmeno in finale».