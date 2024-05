Pari

Servirà la decisiva gara-7 per dividere i Vancouver Canucks e gli Edmonton Oilers.

Swisstxt

In gara-6 infatti la franchigia dell’Alberta ha ancora una volta riequilibrato la serie imponendosi tra le mura amiche con un chiaro 5-1. A referto tre punti a testa per Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid ed Evan Bouchard. Per Pius Suter (nessun punto in 13’18» di ghiaccio e -2 di bilancio) e compagni il sogno finale di Conference è dunque rimandato alla «bella».

Swisstxt