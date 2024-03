Shaqiri decisivo. Keystone

La Svizzera è tornata a segnare e soprattutto a vincere.

In amichevole a Dublino i rossocrociati hanno superato l'Irlanda per 1-0 grazie a una punizione dal limite di Shaqiri, giunto a quota 30 reti in Nazionale.

In campo ancora con il 3-5-2 ma con solo 4 conferme (Xhaka, Schär, Ndoye e Widmer) gli elvetici hanno messo in mostra un buon assetto difensivo, un discreto possesso palla e le solite difficoltà in avanti.

Fatta eccezione per il clamoroso palo colpito da oltre 30 metri da Xhaka, la squadra di Yakin (calata nella ripresa) ha creato troppo poco.

Xhaka: «Si tratta di vincere non giocare bene»

«I media scrivono sempre molto. Io e Murat Yakin abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Era stato chiaramente concordato con lui che sarei stato in panchina per la prima partita. Quindi va tutto bene», ha commentato ai microfoni della «RSI» l'autore dell'unica rete della serata.

«Si tratta di vincere, non di giocare bene. Abbiamo fatto enormi progressi in questo senso e finalmente possiamo tornare a casa con una sensazione positiva», ha invece detto il capitano Granit Xhaka.

Il commissario tecnico Murat Yakin ha invece analizzato così la vittoria di misura sull'Irlanda: «Il risultato è secondario. Se si vogliono provare nuove cose in partita, non si può giocare pensando esclusivamente a vincere. Dal punto di vista difensivo siamo riusciti a non subire reti, il che è molto positivo. A livello offensivo invece dobbiamo sicuramente migliorare».

