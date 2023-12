freshfocus

ultimo impegno, ormai ininfluente, di Nations League.

La Svizzera non è riuscita a bissare l’exploit di quattro giorni fa contro la Svezia nell’ A Parma infatti, le rossocrociate sono state battute 3-0 dall’Italia salutando così, con una sola vittoria e cinque sconfitte, il Gruppo 4 della Lega A. Già certe della relegazione nella Lega B, le ragazze di Gertschen hanno comunque messo in campo una buona prova. A infliggere la sconfitta però sono state le reti di Giugliano (31’), Salvai (48’) e Caruso (85’). Ora per la Svizzera non resta che preparare al meglio l’Europeo casalingo del 2025.

