Immobile si getta a terra cercando di trarre l'arbitro in inganno. blue Sport

La Lazio ha conquistato domenica la vittoria sull'Empoli per 2-0. Tuttavia, al termine della partita, non sono state le due reti decisive a far discutere, bensì la recitazione dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile.

Hai fretta? blue News riassume per te Ciro Immobile ha fatto scalpore con una simulazione imbarazzante.

Domenica pomeriggio l'attaccante della Lazio ha cercato di procurarsi un rigore contro l'Empoli, ma l'arbitro non ci è cascato.

Immobile si era già esibito in una recitazione degna di un Oscar agli Europei del 2021. Mostra di più

È il 25esimo minuto allo Stadio Olimpico di Roma. Ciro Immobile affronta il portiere dell'Empoli Elia Caprile e cerca di aggirarlo, ma calcia la palla un po' troppo lunga. L'attaccante della Lazio percorre qualche metro dietro al pallone e poi cade, come se una talpa si fosse nascosta nel terreno e fosse uscita improvvisamente sgambettando l'attaccante della Lazio.

Il 34enne si contorce dal dolore, ma l'arbitro non ci crede. L'attaccante della Nazionale italiana è addirittura fortunato a non ricevere un cartellino giallo per la sua plateale simulazione.

La vergognosa simulazione di Immobile 13.05.2024

Non è la prima volta

La scena fa riaffiorare ricordi di alcuni anni fa. In occasione dell'ultimo Campionato Europeo, Immobile aveva infatti fatto scalpore quando era finito a terra in area di rigore, rotolandosi come un pesce fuor d'acqua e urlando di dolore, per poi rialzarsi mettendosi a correre pochi secondi dopo, quando i suoi compagni avevano trovato la rete.

All'epoca la «cura miracolosa» provocò molte critiche e innumerevoli prese in giro.