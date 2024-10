Granit Xhaka (sinistra) e Ricardo Rodriguez KEYSTONE

La Nazionale rossocrociata ha perso anche la terza sfida di Nations League. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin contro la Serbia.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Portiere

Nota 4.5 Portiere Gregor Kobel

Dopo 17 minuti tocca il primo pallone, su un tiro quasi innocuo di un avversario. Al 25° toglie la palla dalla testa del pericolosissimo Mitrovic. Sulla prima rete serba non può fare molto. Esce su Jovic evitando il secondo gol. Non si aspettava il tiro di Mitrovic sul secondo gol, ma 5 minuti dopo para un gran colpo di testa di Jovic.

Difensori

Nota 3 Difensore Manuel Akanji

Nei primi 20 minuti controlla Lukic e Mitrovic con grande personalità. Ad inizio del secondo tempo si lascia sfuggire Jovic, ma per fortuna c'è Kobel. Sul secondo gol, lascia pascolare Mitrovic davanti all'area. Anche i grandi hanno una serata nera.

Nota 4 Difensore Ricardo Rodriguez

Ottimo taglio per Ndoye al 5°. Molto sollecitato e sicuro nei tocchi nel corso del primo tempo. Nel secondo tempo, come il resto della squadra, perde smalto e smette di spingere.

Nota 4 Difensore Nico Elvedi

Da subito è attento, anche sui calci d'angolo. Gli rimbalza sulle gambe la palla che supera Kobel al 46°. Che sfortuna. Prova a segnare verso la fine della partita, ma la fortuna stasera non è dalla sua.

Centrocampisti

Nota Nota 4.5 Centrocampista Silvan Widmer

Sulla sua fascia riesce a farsi valere, fin da subito. Al 22° si prende il giallo per fermare una pericolosa incursione verso l'area di rigore. Lascia il campo al termine del primo tempo.

Nota 4 Centrocampista Granit Xhaka

Serve i soliti palloni deliziosi ai compagni. Anche lui nel secondo tempo scende d'intensità. Prova dalla lunga distanza all'80°, ma forse è troppo tardi. È sembrato un poco timoroso: forse ha sentito la partita più di altri. Non è stato capace d'illuminare come spesso sa fare.

Nota 3.5 Centrocampista Remo Freuler

Inizio molto attento il suo, ma spinge poco. Rimane troppo basso non offrendo le sue solite sgroppate. Partita anonima. Da lui ci si aspetta di più.

Nota 3.5 Centrocampista Michel Aebischer

Inizia un poco sottotono e sbaglia due controlli. Si rivela un poco goffo nel controllare Pavlovic sul finire del primo tempo, evitando un giallo, ma regalando il calcio di punizione che favorirà la prima rete serba. Lo abbiamo già visto più brillante e sicuro. Esce al 70°.

Attaccanti

Nota 4 Attaccante Dan Ndoye

Corre, ma pecca un poco di precisione ad inizio partita. Nel secondo tempo, svanisce, fino al 70°, quando s'infila tra le maglie serbe e viene steso conquistando un rigore. Ha cercato comunque di saltare l'uomo, quando ne ha avuto la possibilità ...

Nota 3.5 Attaccante Mohamed Amdouni

Il suo è stato un primo tempo incolore. Al 52° cerca la conclusione da fuori, nel tentativo di scuotere la squadra, ma la palla esce di molto. Lascia il campo al 70° senza aver mostrato le sue migliori doti.

Nota 3.5 Attaccante Breel Embolo

Inizialmente le palle passano sulle fasce e lui ne tocca davvero poche. Al 32°, gli arriva il pallone in mezzo all'area, ma purtroppo non è preciso nella conclusione. Anche lui nel secondo tempo sembra timoroso, e questo non favorisce l'avanzamento dei compagni. Ha però il coraggio di tirare il rigore, ma se lo fa parare. Non è la sua serata.

Sostituzioni

Nota 4 Sostituisce Widmer ad inizio secondo tempo Fabian Rieder

Non inizia al meglio: perde un pallone a metà campo e al quarto d'ora, in area avversaria, non regge la potenza di Milenkovic. Cerca di farsi spazio, ma la velocità e la prestanza degli avversari stasera lo sovrastano.

Nota n.v Sostituisce Amdouni al 70° Andi Zeqiri

Ha giocato troppo poco per essere valutato.

Nota n.v. Sostituisce Aebischer al 70° Edimilson Fernandez

Ha giocato troppo poco per essere valutato.

Nota n.v Sostituisce Rodriguez al 70° Ulisse Garcia

Ha giocato troppo poco per essere valutato.

Nota n.v Sostituisce Embolo all'86° Joel Monteiro

Ha giocato troppo poco per essere valutato.