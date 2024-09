L'Inter Miami ha vinto 3-1 contro il Philadelphia nella notte. KEYSTONE

Lionel Messi ha realizzato una doppietta e un assist sabato, al suo ritorno dall'infortunio per l'Inter Miami, squadra della MLS. L'argentino ha partecipato a tutti i gol della sua squadra nella vittoria per 3-1 contro Philadelphia.

Leo Messi finds the equalizer for @InterMiamiCF in style. pic.twitter.com/sC08aAVGWI — Major League Soccer (@MLS) September 15, 2024

A causa di un infortunio alla caviglia, il numero 10 non giocava dalla finale di Copa America vinta dall'Argentina sulla Colombia il 14 luglio. Infatti, l'ultima apparizione di Messi per l'Inter Miami risaliva al 1° giugno, dopodiché la squadra è rimasta senza la sua stella per otto partite di campionato.

L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro, oggi 37enne, è tornato subito in campo. Ha segnato due volte in quattro minuti (26°, 30°) e ha fornito un assist per Luis Suarez nel tempo supplementare (98°), dopo che il Philadelphia era passato in vantaggio per 1-0 dal 2° minuto.

Stanco, ma primo

«La verità è che sono un po' stanco (...) Anche il caldo e l'umidità di Miami non aiutano, ma volevo davvero tornare, ero stato lontano dal campo per molto tempo», ha reagito «La Pulga» dopo la partita.

L'Inter Miami è ancora di gran lunga la migliore squadra della MLS, con dieci punti di vantaggio sulla seconda classificata Cincinnati nella Eastern Conference e altrettanti sui Los Angeles Galaxy nella Western Conference, a sei turni dalla fine della stagione regolare.

