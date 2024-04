Liverpool KEY

Il Liverpool si è ripreso la vetta della classifica in Premier League.

Swisstxt

I Reds hanno risposto alle vittorie di Arsenal e City di mercoledì imponendosi per 3-1 contro lo Sheffield. Decisivo per gli uomini di Klopp il gran destro di Mac Allister per il 2-1. Pazza vittoria per il Chelsea, che con due reti di Palmer (autore in totale di una tripletta) al 100' e il 101' ha battuto per 4-3 il Manchester United.

Swisstxt