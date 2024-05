Aston Villa Liverpool KEY

Al termine della 37esima giornata di Premier League, Aston Villa-Liverpool è terminata con il risultato di 3-3, con i Reds che si sono fatti rimontare dalla doppietta di Duran a soli 5' dal termine.

Swisstxt

La squadra di Klopp finirà la stagione in 3a posizione, con l'accesso garantito alla prossima Champions League. Emery invece, non ha ancora un posto assicurato per la prossima CL, visto che il Tottenham si trova a -5 con due scontri da giocare.

Swisstxt