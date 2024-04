Terza partita e terza vittoria della squadra di casa nella finale per il titolo del massimo campionato elvetico.

In gara-3 infatti il successo è andato allo Zurigo, impostosi 4-2 sul Losanna e ora avanti 2-1 nella serie. Come le prime due partite, anche il terzo atto è stato combattuto, con i vodesi capaci di tenere in bilico il risultato fino al 56', quando Sigrist ha superato per la 4a volta Hughes. Decisive per l'esito sono state le due reti siglate poco dopo il 30' da Weber e Malgin nello spazio di 84», che hanno permesso allo ZSC di ribaltare il punteggio portandosi sul 3-2.

