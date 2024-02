Antonio Marchesano KEY

Ci è voluto il secondo derby del 2024 per far risorgere lo Zurigo.

A caccia di una vittoria che sfuggiva dal 25 novembre, gli uomini di Henriksen hanno finalmente sfatato il tabù imponendosi per 1-0 sui cugini del GC. La sfida (che non ha tardato ad accendersi, come testimoniano le espulsioni di Abubakar e Katic nei primi 26') è stata decisa dalla rete su rigore di Marchesano, all'ottavo gol stagionale. Sabato di derby anche nel canton Vaud, dove le ultime due della classe, Losanna e Stade Lausanne, si sono lasciate sull'1-1. Custodio e compagni mantengono così sette punti di margine.

Swisstxt