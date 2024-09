Otto volte nazionale Imago

Jordan Lotomba si appresta a disputare la Champions League con il Feyenoord.

Swisstxt

Il difensore 25enne ha lasciato il Nizza, nel quale militava dal 2020, per raggiungere gli olandesi. In carriera Lotomba, che in Svizzera ha giocato per Losanna e Young Boys ha indossato otto volte la maglia rossocrociata.

Swisstxt