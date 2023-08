Sabbatini e Steffen freshfocus

L'urna da cui sono usciti gli accoppiamenti dei sedicesimi di Coppa Svizzera è stata decisamente clemente con il Lugano, che ha pescato il Lancy, formazione che milita nel campionato di Seconda Lega interregionale.

Bisognerà comunque prestare attenzione ai ginevrini, che venerdì hanno sgambettato per 2-1 lo Stade Nyonnais (ChL), l'unica squadra delle due migliori leghe svizzere a non aver superato il primo scoglio. L'altra ticinese qualificata per il 2o turno, ovvero il Bellinzona, dovrà invece vedersela in casa con una squadra di pari categoria, lo Sciaffusa (ChL).

