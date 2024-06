Papadopoulos Imago

Sarà Antonios Papadopoulos il nuovo centrale del Lugano.

Lo ha anticipato Sky Sport Germania, secondo il quale il tedesco-ellenico ha scelto di accasarsi in Super League firmando un contratto di tre anni.

Nelle ultime tre stagioni era al Borussia Dortmund. Il difensore, che su Transfertmarkt è valutato un milione di euro, con i gialloneri ha giocato soprattutto con la seconda squadra in 3.Liga, ma ha fatto cinque apparizioni in Bundesliga, una in Coppa e due in Champions League.

L'unica apparizione da titolare l’ha effettuata il 4 maggio 2024 nell’incontro vinto per 5-1 contro l’Augsburg.

