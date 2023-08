L'esultanza di Marques freshfocus

Il Lugano, nel primo turno di Coppa Svizzera, non ha sottovalutato l'ostacolo del Gunzwil, squadra lucernese di Seconda Lega. Avanzano pure Servette e Zurigo.

I bianconeri si sono imposti con un netto 7-0. In campo praticamente con tutti i volti nuovi dell'estate, i ticinesi hanno aperto le marcature con il debuttante Marques, trovando il raddoppio già al 6' con Vladi.

Nel primo tempo però anche il portiere Berbic ha avuto il suo da fare dopo qualche spazio di troppo concesso ai padroni di casa.

La squadra di Croci-Torti ha dilagato nella ripresa, con i «titolari» andando in gol con Celar (in campo al posto di un evanescente Babic), Macek al suo primo centro in bianconero, Bottani, Sabbatini e Steffen due volte.

La notizia più bella, oltre alla buona prestazione dei vari Marques, El Wafi, Grgic e Cimignani, è però probabilmente quella del rientro dopo lungo infortunio di Mai, in campo per i primi 45'.

Avanzano Servette e Zurigo

Nella città sulla Limmat è stato lo Zurigo a passare il turno sconfiggendo i rivali di casa del Red Star (2LI) per 2-0 grazie alla doppietta di Santini.

Goleada invece per il Servette, che grazie a un netto 8-0 ha fatto suo il derby ginevrino contro il Meyrin (1L).

Negli altri 1/32 l'Yverdon non ha fatto sconti e ha travolto per 9-0 l'Haute-Gruyère (2LI), così come lo Stade Lausanne che ha superato per 4-0 gli altri ginevrini del Grand-Saconnex (1L).

Qualche difficoltà in più per il Winterthur, che ha dovuto aspettare le due reti allo scadere per vincere 2-0 contro il Wettswil-Bonstetten (1L).

Swisstxt / red.